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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Denizli'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 9'u tutuklandı. Uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 17 bin 590 TL para ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.