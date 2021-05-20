Denizli'de uyuşturucu satarken yakalandı

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmazken, cezaevinden izinli olarak çıkan bir şahsın uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

Denizli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. JASAT, uyuşturucu tacirlerine fırsat vermiyor.

UYUŞTURUCU SATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Honaz ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.A.’yı takibe aldı.

Daha önce uyuşturucu madde satarken yakalan ve cezaevinden izinli çıkan A.A.’nın adresine JASAT operasyon düzenledi.





YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi, zehir taciri A.A.’yı kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpekleri ile evde yapılan aramalarda farklı noktalara zulalanmış halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap, eroin, esrat ve kristsal türü uyuşturucu maddelere el konulurken; birçok suçtan 10 farklı suç kaydı olduğu otaya çıkan A.A. cezaevine gönderildi.



