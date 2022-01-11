3 yılda, çeşitli suçlardan aranan ve kadın kılığına giren Erkan G. de dahil birçok suçluyu yakalayan jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinden aranan kadını, erkek arkadaşının evinde yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuray E.’nin (42), Honaz ilçesine geldiği bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen başarılı operasyon sonucunda, uzun süredir takip edilen Nuray E., saklanmak için tercih ettiği erkek arkadaşının Kocabaş Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Nuray E’nin, 2015 yılında Kocabaş Mahallesi’nde uyuşturucu madde satarken yakalandığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçlarından 5 ayrı kaydı tespit edilen Nuray E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN KILIĞINDA ORMANDA YAKALANDI

Denizli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı operasyonlarıyla suçluların korkulu rüyası olan JASAT, son 3 yılda Denizli’de saklanmayı tercih eden 148 yıl, 65 yıl, 35 yıl ve 25 yıl gibi cezalarla aranan şüphelileri de yakalamıştı.

Denizli’de uyuşturucu taciri, erkek arkadaşının evinde yakalandı VİDEO



Yakalanan tacirlerin arasında yer alan, hakkında kesinleşmiş 65 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan G., saklandığı ormanlık alanda başında eşarp, üzerinde etekle gözaltına alınmıştı.