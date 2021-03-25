Denizli'de yakalanan dolandırıcı yıllar önceki cinayetin faili çıktı

Odun ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı bir kadını dolandıran 3 kişi, JASAT timlerince yakalandı. Şahıslardan biri, yıllar önce gerçekleşen faili meçhul olayları aydınlattı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nurdane S., dolandırıcı tuzağına düştü.

Yaşlı kadının evine odun yüklü bir kamyonetle gelen 3 kişi, “Biz kaymakamlıktan geliyoruz. Size odun getirdik, yardım yapacağız.” yalanıyla Nurdane S.'nin güvenini kazandı.

2 BİN LİRALIK AYLIĞINI ÇALDILAR

İki kişi yaşlı kadını oyalarken, üçüncü kişi ise eve girerek birkaç gün önce bankadan çekildiği öğrenilen 2 bin TL emekli maaşı çaldı. Amaçlarına ulaşan hırsızlar, odunu daha sonra getirip teslim etme bahanesiyle hızlıca bölgeden uzaklaştı.

JASAT TİMLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Nurdane S., bir süre sonra kandırıldığını fark ederek durumu JASAT'a bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekip, 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Olayı gerçekleştiren K.K. (19), S.K. (34), A.D.’nin (24) Uşak, Muğla ve Antalya illerinde de yardım bahanesiyle yaşlı vatandaşların evlerinden 35 bin TL nakit para çaldıkları tespit edildi.

JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAN VE DNA ÖRNEKLERİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay sonrası K.K., S.K., A.D.’den alınan kan ve DNA örnekleri Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek analiz edildi. Yapılan incelemelerin ardından dolandırıcılık nedeniyle tutuklanan S.K.’nin DNA örnekleri 2 faili meçhul olayı aydınlattı.

S.K.’nin 2014 yılında İzmir’de faili meçhul olan silahla yaralama olayında ve yine İzmir’de 2018 yılında meydana gelen faili meçhul cinayette kullanılan silah üzerindeki DNA ile eşleşti. JASAT timleri tarafından yakalanan dolandırıcının DNA örnekleri, 7 yıl önceki faili meçhul olayı ortaya çıkarmış oldu.