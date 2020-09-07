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    Denizli'de yakıt koklayan Ömür Tuğra hayatını kaybetti

    Traktör deposunun temizlendiği sırada yakıtı koklaması sonucu fenalaşan 5 yaşındaki Ömür Tuğra, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 09:15
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    Denizli'de yakıt koklayan Ömür Tuğra hayatını kaybetti

    Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde bulunan traktörün arıza yapması sonucu depoda bulunan yakıt, temizlik için boşaltıldı.

    O sırada evin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Ömür Tuğra Tekin, depoyu koklaması sonucu baygınlık geçirerek fenalaştı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin’i Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne (PAÜ) kaldırılan Tekin, tedavi altına alındı.

    Denizli de yakıt koklayan Ömür Tuğra hayatını kaybetti #1

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Tekin, 24 saat tedavi için gözetim altında kalmasının ardından helikopter ambulans ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım tedavisi altına alınan minik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tekin, Bademli Mahalle Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

    Denizli de yakıt koklayan Ömür Tuğra hayatını kaybetti #2

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