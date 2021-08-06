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    Denizli'de yangın işçilerini kurbanla karşıladılar

    Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına giden orman ekibinin 8 günlük mücadelesinin ardından evlerine dönüşü, arkadaşlarının alkışları eşliğinde kurbanlar keserek karşılandı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 14:48
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    Denizli'de yangın işçilerini kurbanla karşıladılar

    Denizli’nin Çal ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekibi, 8 gün önce Manavgat’ta meydana gelen yangına destek amacıyla bölgeye gitti.

    Manavgat’ta yangın ile gece gündüz mücadele eden ekip, yangın kontrol altına alınınca Alanya’daki yangına sevk edildi.

    Bölgeye ulaşan ekip yangınla mücadele etti ve alevlerin ilerlemesini engelledi.

    YOLLARINI GÖZLEDİLER

    Alanya’daki yangınında kontrol altına alınmasıyla orman yangın söndürme ekibi 8 gün sonra Çal ilçesine dönüş sağladı. İlçeye dönüş sağlayan ekip için arkadaşları görkemli bir karşılama gerçekleştirdi.

    Arkadaşları büyük mutluluk içerisinde alkışlarla ekibe sarılarak kurban kesti.

    Denizli de yangın işçilerini kurbanla karşıladılar #1

    Denizli de yangın işçilerini kurbanla karşıladılar #2

    Denizli de yangın işçilerini kurbanla karşıladılar #3

    Denizli de yangın işçilerini kurbanla karşıladılar #4

    Denizli de yangın işçilerini kurbanla karşıladılar #5

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