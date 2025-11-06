Denizli'de yapay zekayla rüşvet komplosu kurdular

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bozkurt Kadın Cezaevi’nde görevli bir memurun, hükümlülerden rüşvet aldığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, iddiaların kaynağını araştırdı.

MEMURA YAPAY ZEKA İLE KOMPLO

Yapılan incelemelerde, açık cezaevinde kalan hükümlü Hülya T.’nin, disiplin ihlalleri nedeniyle kapalı cezaevine gönderildiği ve bu kararın ardından kendisi hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak için sevgilisi Enes B. ile plan yaptığı belirlendi.

Bilişim suçlarından sabıkası bulunan Enes B.’nin, yapay zeka teknolojisiyle sahte rüşvet görüntüleri oluşturduğu, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ve CİMER’e göndererek memuru hedef aldığı tespit edildi.

Çiftin, hazırladıkları içerikleri kullanarak memura tehdit ve şantajda bulundukları da ortaya çıktı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

3 Kasım’da Denizli, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Hülya T., Enes B. ve 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hülya T. ile Enes B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.