Dolar
7.3933
0.0419%
Euro
8.7457
-0.0102%
Altın
1930.28
0.1104%
Borsa
1092.16
0%
G. Altın
458.299
-0.0311%
Bitcoin
84135.37
-0.3496%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Denizli'de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti

    Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eski komşusunun tabancayla yaraladığı bir kişi, kendi kullandığı otomobiliyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.
    • AA
    • 26.08.2020 - 04:03
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 04:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde Dalyan A, tartıştığı eski işyeri komşusu R.U'nun tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.

    DİREKSİYONUN BAŞINA KENDİ GEÇTİ

    Yaralanan Dalyan A, direksiyonunun başına geçtiği otomobiliyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Dalyan A'nın hastaneye geldiği otomobil, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

    Polis ekipleri, kaçan silahla yaralama şüphelisi R.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

    Denizli'de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti VİDEO


    Denizli de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti #1

    Denizli de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti #2

    Görüş Bildir