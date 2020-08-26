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- Denizli'de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti
Denizli'de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti
Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eski komşusunun tabancayla yaraladığı bir kişi, kendi kullandığı otomobiliyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.
- AA
- 26.08.2020 - 04:03
- Güncelleme : 26.08.2020 - 04:03
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde Dalyan A, tartıştığı eski işyeri komşusu R.U'nun tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.
DİREKSİYONUN BAŞINA KENDİ GEÇTİ
Yaralanan Dalyan A, direksiyonunun başına geçtiği otomobiliyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Dalyan A'nın hastaneye geldiği otomobil, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan silahla yaralama şüphelisi R.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Denizli'de yaralanan kişi aracı kendi kullanarak hastaneye gitti VİDEO