Denizli'de yaşlıları hedef alan organize suç örgütü çökertildi

Denizli merkezli olarak Antalya, Muğla ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, yaşlıları hedef alan 5 kişilik organize suç örgütü çökertildi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan 2 şüphelinin, irtibat kurdukları yaşlı karı kocayı ‘Elinizdeki ziynet eşyaları suça karışmış. Gerekli incelemenin yapılması için bize teslim edilmesi gerekiyor” diyerek dolandırılmasının ardından Çameli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için titiz bir çalışma gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın organize bir şekilde gerçekleştirildiğini belirledi.

Genişletilen soruşturma çerçevesinde, aynı şüphelilerin Tavas ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadını daha dolandırarak, ameliyat olmak için biriktirdiği parayı alıp kayıplara karıştığı tespit edildi.

Suç örgütüne ‘Tokat’ vuruldu

Denizli JASAT koordinesinde Çameli, Tavas ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, Acıpayam ilçesinde saklandıkları öğrenilen 2 şüphelinin, farklı illerde de bağlantıları olan organize bir suç örgütünün parçası oldukları ortaya çıkartıldı.

Suç örgütünün çökertilmesi için başlatılan “Tokat” kod adlı operasyonda, Antalya, Muğla ve Kahramanmaraş’taki örgüt üyeleri saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

3 araç değiştirdi, umumi tuvalette yakalandı

Denizli’de ise birisi örgüt yöneticisi olmak üzere 2 şüphelinin yakalanması için Acıpayam, Çameli ve Tavas ilçelerinde eşzamanlı baskınlar yapıldı. 4’üncü örgüt üyesinin yakalandığı aramalarda, yönetici olduğu iddia edilen şüpheli adresinde bulunamadı.

Şüphelinin araziye kaçmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, Jandarma Asayiş Komando Timlerinin de katılımıyla geniş bir alanda arama gerçekleştirildi. Yakalanmamak için 3 araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan elebaşı, bir dinleme tesisinin umumi tuvaletinde gizlenmiş halede kıskıvrak yakalandı.

4 şüpheli tutuklandı

İrtibat kurdukları 2 yaşlıyı yaklaşık 410 bin lira dolandıran 5 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 7 faili meçhul olayının daha aydınlatıldığı soruşturmada hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4’ü “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.