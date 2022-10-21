Denizli'de yeni evli çift, yola çıkan taya çarparak ağır yaralandı

Murat Akduğan ve eşi motosikletle seyir halindeyken karşılarına çıkan taya çarptı. Savrulan çift ağır yaralandı. Çiftin 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

Denizli’nin Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde, 10 günlük evli olan Murat Akduğan ve eşi Yıldız, birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıktan sonra, akşam vakti motosikletle yola çıktı.

Akduğan çifti seyir halindeyken karşılarına aniden tay çıktı. Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, taya çarpmamak için manevra yaptı.

İHA’nın haberine göre; başarılı olamayan Murat Akduğan taya çarpınca metrelerce savruldu.

Ağır yaralı çift hastaneye kaldırıldı

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tay telef oldu

Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.