Denizli'de yeni tahliye olan torbacı, 3 gün sonra tekrar yakalandı

Okul bölgesinde spotçu işleten ve çevredeki çocuklara uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kez cezaevine giren şüpheli, aynı suçtan yeniden gözaltına alındı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde spotçu dükkanı işleten 25 yaşındaki Y.Y. hakkında, daha önce okul çağındaki çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla işlem yapıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2017, KOM Şube Müdürlüğü tarafından ise 2021 yılı Ocak ayında gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Tahliye edilmesinin ardından aynı suçu işlediği yönünde ihbar alan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye basılarak Y.Y’nin işlettiği spotçu ile evine ani baskın yapıldı.

Jandarma ekiplerini karşısında görünce büyük bir şok yaşayan şahıs ve yakınları, güvenlik güçlerine mukavemette bulundu.

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ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yaşanan kısa arbedenin ardından 2 kardeşi ve yengesi ile birlikte gözaltına alındı. İş yerinde farklı bölgelere gizlenmiş vaziyette 5 parça 11 gram kristal, evinden ise bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı ve sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

2 kardeşi ve yenge serbest bırakılırken, şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.





SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

20 suç kaydı bulunan Y.Y., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



