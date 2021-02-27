Denizli'de yere düşen altın dolu poşeti alıp, kaçtı

7 ay önce evlenen bir vatandaşın bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü altınlarının gözünün önünde çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de yaşayan ve 7 ay önce evlenen Emre Taysi, düğününde takılan altın ve dövizleri bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu.

Motosiklet ile giderken telefonu çalan Taysi, kenarda durarak telefonu ile görüşmeye başladı.

ALTIN DOLU POŞETİ DÜŞÜRDÜ

Bu sırada cebindeki poşet içerisinde bulunan yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ve döviz yere düştü. Cebindeki birikiminin düştüğünü fark etmeyen Taysi görüşmesine devam etti.

TÜM BİRİKİMİ GÖZLER ÖNÜNDE ÇALINDI

Taysi’nin arkasından gelen bir şahıs, poşet içerisindeki altınları fark ederek aldı. Taysi’nin gözü önünde poşeti cebine koyan şahıs, hiçbir şey demeden ortalıktan kayboldu.

Durumu fark eden Taysi ise arkadaşları ile birlikte çevrede ve gittiği güzergahta arama çalışmalarının sonunda pes dedirten görüntülerle karşılaştı.

Gözünün önünde düşen altınları sahibine vermek yerine alıp cebine attı

"ALIP, HİÇBİR ŞEY OLMADAN DEVAM EDİYOR"

Karakolun yolunu tutan Taysi şahıs hakkında şikayetçi olurken, şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler yakalanması için çalışma başlattı.

Altınların olmadığını anladığı an panikle aramaya başladığını belirten Taysi, “O anda yaya olarak geçen yaya görüp cebine alıyor. Hiç bir şey demeden devam ediyor. Yanılmıyorsam benim düşürdüğümü görüyor. Alıyor ve hiçbir şey olmadan devam ediyor. Nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Bu kadar kolay mı? Diyecek bir şey bulamıyorum.” dedi.