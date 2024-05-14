Denizli'de yoğun bakım karıştı Yakınlarını kaybeden şahıslar yoğun bakım ünitesine girerken, uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartıldı.

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İHA

Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisini alan acılı aile, ortalığı birbirine kattı.

Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri, yakınlarının cenazesi başında ağıt yakmaya başladı.

Aile ayrıca kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı.

O anlar cep telefonuyla kaydedildi

Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesindeki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)