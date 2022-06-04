- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Denizli'de yol verme kavgası kamerada
Denizli'de yol verme kavgası kamerada
Tratikte kavgaya tutuşan iki şahıstan biri, diğerini bıçakla yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
- 04.06.2022 - 12:09
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı 1372 Sokak'ta, motosiklet sürücüsü H.S.T ile otomobil sürücüsü K.Z. arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı.
Bir süre sonra aracından inen K.Z., H.S.T.'ye bıçakla saldırdı.
Yaralayıp kaçtı, polis yakaladı
Saldırgan olay üzerine bölgeden kaçarken, yaralı H.S.T. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre K.Z. polisin çalışmasıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gözaltına alındı.
Yol verme' tartışmasında bıçaklandı; o anlar kamerada