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    Denizli'de yol verme kavgası kamerada

    Tratikte kavgaya tutuşan iki şahıstan biri, diğerini bıçakla yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
    • 04.06.2022 - 12:09
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    Denizli'de yol verme kavgası kamerada

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı 1372 Sokak'ta, motosiklet sürücüsü H.S.T ile otomobil sürücüsü K.Z. arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı.

    Bir süre sonra aracından inen K.Z., H.S.T.'ye bıçakla saldırdı.

    Yaralayıp kaçtı, polis yakaladı

    Saldırgan olay üzerine bölgeden kaçarken, yaralı H.S.T. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre K.Z. polisin çalışmasıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gözaltına alındı.

    Yol verme' tartışmasında bıçaklandı; o anlar kamerada

    Denizli de yol verme kavgası kamerada #1

    Denizli de yol verme kavgası kamerada #2

    Denizli de yol verme kavgası kamerada #3


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