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    Denizli'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı

    Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
    • AA
    • 21.01.2022 - 04:43
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    Denizli'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı

    Denizli'nin Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda aynı istikametteki tıra çarptı.

    ÇOK SAYIDA YARALI VAR

    Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolculardan çoğu yaralandı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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