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- Denizli'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Denizli'de yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
- AA
- 21.01.2022 - 04:43
Denizli'nin Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda aynı istikametteki tıra çarptı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolculardan çoğu yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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