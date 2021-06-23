İçerisinde yolcuların bulunduğu otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı. Can pazarının yaşandığı otobüste korku ve panik dolu anlar çekilen görüntülere yansıdı.

Denizli-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsünde, Serinhisar ilçesi Çaylı mevkisine geldiği sırada yangın çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen alevler, bütün otobüsü sardı.

YOLCULAR CAN HAVLİYLE ARACI TERK ETTİ

Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye edebilmek için aracını yolun sağına çekti. Otobüsteki yolcular saniyeler içerisinde eşyalarını atarak, aracı terk etti.

Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı anlar, yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Denizli'de yolcu otobüsünde yangın çıktı VİDEO





İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Otobüste çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangında araçta büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.



