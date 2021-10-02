Apartmana yük taşıyan asansörün sepeti belediye otobüsüne çarparken, 1 kişi hafif yaralandı. Çarpmadan dolayı otobüste maddi hasar meydana gelirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Değirmenönü Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde, bir taşımacılık firması tarafından apartmanın 3'üncü katından yük taşınması için asansör kuruldu.

Ancak dikkatsizce indirlidiği belirlenen sepet, yoldan geçen Abdullah T.'nin kullandığı 20 BLD 14 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

OTOBÜSÜN CAN CAMLARI HASAR GÖRDÜ

Kazada belediye otobüsündeki 1 yolcu, hafif yaralandı. Otobüsünün yan camları ise hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcu ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından yolcular, getirilen başka otobüsle yoluna devam etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli'de yük asansörünün sepeti belediye otobüsüne çarptı VİDEO