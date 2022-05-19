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    Denizli'de yürürken başına inşaat malzemesi düşen kız kanlar içinde kaldı

    Pamukkale ilçesinde işe giderken başına inşaat malzemesi düşen genç kız acı içerisinde haykırdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 19.05.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 17:58
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    Denizli'de yürürken başına inşaat malzemesi düşen kız kanlar içinde kaldı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işe gitmek üzere evden çıkan 18 yaşındaki F.K. isimli genç kız, kaldıırmdan yürürken inşaat halindeki binanın yanından geçti.

    Tam da bu esnada, genç kızın kafasına inşaattan bir parça düştü.

    Acı içerisinde bağırdı

    Bu etkiyle kanlar içerisinde kalan genç kız, yere çömeldi. Anlık şoka girerek bağırmaya başlayan kızın yardımına vatandaş koştu.

    İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralıya ayakta müdahale ederek ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Denizli'de yürürken başına inşaat malzemesi düşen kız kanlar içinde kaldı VİDEO

    Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı

    Tam olarak neyin düştüğü ve nasıl düştüğü belirlenemeyen cisim için Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan F.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

    "Kafası ciddi bir şekilde kanıyordu"

    Genç kızın korkuyla bağırdığını belirten Ahmet Çakan, “Okula gidiyordum, bir ses duydum arkamı döndüğümde kızın biri elini kafasına tutmuş bir şekilde bağırıp çağırıyordu. Yanlarına gittiğimde kızın kafası ciddi bir şekilde kanıyordu sonra inşaattan bir şey düştüğünü öğrendik. İnşaat ise tedbirini almış. Vatandaşlar falan geldi ilk yardımda bulundu. Ardından ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Kızın durumu iyiymiş Allah şifalar versin.” dedi.

    Denizli de yürürken başına inşaat malzemesi düşen kız kanlar içinde kaldı #1

    Denizli de yürürken başına inşaat malzemesi düşen kız kanlar içinde kaldı #2


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