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    Denizli'deki 23 suç kaydı ve 17 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı

    Kesinleşmiş hapsi bulunan firariler hakkında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hakkında 23 suç kaydı bulunan suç makinesi yakalanarak mahkemeye sevk edildi.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 19:19
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    Denizli'deki 23 suç kaydı ve 17 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı

    Denizli’de, haklarında arama kararı çıkartılmış suçluların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    Ekiplerce başlatılan geniş çaplı operasyonda uyuşturucu imal ve ticaretinden 17 yıl hapis cezası ve 23 suç kaydı bulunan süphelinin yeri tespit edildi.

    SUÇ MAKİNESİ YAKALANDI

    Planlı şekilde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

    İşlemlerin ardındani şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli'deki 23 suç kaydı ve 17 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı VİDEO


    Denizli deki 23 suç kaydı ve 17 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı #1

    Denizli deki 23 suç kaydı ve 17 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı #2

    Denizli deki 23 suç kaydı ve 17 yıl hapsi bulunan şüpheli yakalandı #3

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