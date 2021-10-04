Denizli'deki adresten 18 kilo 840 gram esrar çıktı

Jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 18 kilo 840 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıtak Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık bir aylık fiziki ve teknik takip yürüten jandarma, operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adrese baskın yapan ekipler, çiftçi Mustafa Aksöz'ü yakalayarak gözaltına aldı.

18 KİLO 840 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇTİ

Jandarmanın narkotik köpekleri 'Manşet' ve 'Arteon'un da yer aldığı aramalarda, 18 kilo 840 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Aksöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.