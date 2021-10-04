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    Denizli'deki adresten 18 kilo 840 gram esrar çıktı

    Jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 18 kilo 840 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:54
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    Denizli'deki adresten 18 kilo 840 gram esrar çıktı

    Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıtak Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Yaklaşık bir aylık fiziki ve teknik takip yürüten jandarma, operasyon düzenledi.

    Önceden belirlenen adrese baskın yapan ekipler, çiftçi Mustafa Aksöz'ü yakalayarak gözaltına aldı.

    18 KİLO 840 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇTİ

    Jandarmanın narkotik köpekleri 'Manşet' ve 'Arteon'un da yer aldığı aramalarda, 18 kilo 840 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Aksöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli deki adresten 18 kilo 840 gram esrar çıktı #1

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