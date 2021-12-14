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- Denizli'deki araba egzozu, Antalya yolundaki trafiği aksattı
Denizli'deki araba egzozu, Antalya yolundaki trafiği aksattı
- İHA
- 14.12.2021 - 10:44
- Güncelleme : 14.12.2021 - 11:10
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya karayolu üzerine park edilen otomobilin egzozundan, sabah sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada yoğun bir şekilde beyaz duman çıkmaya başladı.
Otomobilin egzozundan çıkan duman Antalya yolunu kapladı.
Yoğun duman nedeniyle ana caddede trafik durdu.
ARAÇTA OLUMSUZLUK TESPİT EDİLEMEDİ
Araçta yangın çıktığını düşünenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ulaştı. Araçta her hangi bir olumsuzluğun olmadığını gören ekipler, geri döndü.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Yoğun dumanı gören bazı vatandaşlar da cep telefonuyla ana yolda yaşananları cep telefonlarıyla kayıt etti. Bir süre daha park edilen yerde çalışan otomobilin egzozu normale dönünce çıkan duman da dağıldı.
TRAFİK 15 DAKİKADA NORMALE DÖNDÜ
Denizli Antalya yolunda trafik yaklaşık 15 dakika sonra normale döndü. Egzozdan çıkan yoğun beyaz dumanın, otomobilin motorunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.