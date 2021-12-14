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    Denizli'deki araba egzozu, Antalya yolundaki trafiği aksattı

    Sabah çalıştırılan bir otomobilin egzozundan çıkan yoğun beyaz duman, Antalya yolunu kapladı. Trafikte aksamaya neden olan dumanın ardından, vatandaşlar ihbarda bulundu.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 11:10
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    Denizli'deki araba egzozu, Antalya yolundaki trafiği aksattı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya karayolu üzerine park edilen otomobilin egzozundan, sabah sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada yoğun bir şekilde beyaz duman çıkmaya başladı.

    Otomobilin egzozundan çıkan duman Antalya yolunu kapladı.

    Yoğun duman nedeniyle ana caddede trafik durdu.

    ARAÇTA OLUMSUZLUK TESPİT EDİLEMEDİ

    Araçta yangın çıktığını düşünenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ulaştı. Araçta her hangi bir olumsuzluğun olmadığını gören ekipler, geri döndü.

    Denizli deki araba egzozu, Antalya yolundaki trafiği aksattı #1

    CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

    Yoğun dumanı gören bazı vatandaşlar da cep telefonuyla ana yolda yaşananları cep telefonlarıyla kayıt etti. Bir süre daha park edilen yerde çalışan otomobilin egzozu normale dönünce çıkan duman da dağıldı.

    Denizli deki araba egzozu, Antalya yolundaki trafiği aksattı #2

    TRAFİK 15 DAKİKADA NORMALE DÖNDÜ

    Denizli Antalya yolunda trafik yaklaşık 15 dakika sonra normale döndü. Egzozdan çıkan yoğun beyaz dumanın, otomobilin motorunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

    Denizli deki araba egzozu, Antalya yolundaki trafiği aksattı #3

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