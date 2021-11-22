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    Denizli'deki bir otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser bulundu

    Otomobile gizlenmiş 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.11.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:45
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    Denizli'deki bir otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser bulundu

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Operasyonda durdurulan otomobildeki sürücü B.C. gözaltına alındı.

    13 SİKKE, 59 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Araçtaki aramada, arka koltuk ve bagaj kısmındaki bölmeye gizlenmiş halde Tunç Çağı, Bizans ve Roma dönemlere ait 13 sikke, 59 tarihi eser niteliğinde obje, 2 büyüteç ve hassas terazi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

    Denizli deki bir otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser bulundu #1

    Denizli deki bir otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser bulundu #2

    Denizli deki bir otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser bulundu #3

    Denizli deki bir otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser bulundu #4

    Denizli deki bir otomobilde 13 sikke, 59 tarihi eser bulundu #5

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