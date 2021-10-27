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    Denizli'de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

    Erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın, yüzüne ve boğazına aldığı bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:03
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    Denizli'de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü

    Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı'dan ayrılmak istedi.

    Apartta bulunan çiftin giderek alevlenen tartışmasında Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla genç kadının ilk önce yüzünü sonra boğazını bıçakladı.

    SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

    Cinayet sonrasında Furkan Zıbıncı, 20 ABG 989 plakalı otomobiline binerek olay bölgesinden kaçtı.

    Bağırışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ekiplerin kanlar içerisinde bulduğu genç kadının, hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Kız arkadaşını bıçakladıktan sonra evden kaçan Furkan Zıbıncı ise cadde üzerinde aracının durdurulması sonucu yakalandı.

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Ekiplerce yakalanan katil zanlısı, gözaltına alındı.

    Sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülen Zıbıncı'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #3

    OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

    Öte yandan hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #4

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #5

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #6

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #7

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #8

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #9

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #10

    Denizli de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü #11

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