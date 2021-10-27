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- Denizli'de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü
Denizli'de erkek arkadaşından ayrılmak isteyen genç kadın bıçaklanarak öldürüldü
- DHA
- 27.10.2021 - 12:52
- Güncelleme : 27.10.2021 - 17:03
Denizli'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı'dan ayrılmak istedi.
Apartta bulunan çiftin giderek alevlenen tartışmasında Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla genç kadının ilk önce yüzünü sonra boğazını bıçakladı.
SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Cinayet sonrasında Furkan Zıbıncı, 20 ABG 989 plakalı otomobiline binerek olay bölgesinden kaçtı.
Bağırışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin kanlar içerisinde bulduğu genç kadının, hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kız arkadaşını bıçakladıktan sonra evden kaçan Furkan Zıbıncı ise cadde üzerinde aracının durdurulması sonucu yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce yakalanan katil zanlısı, gözaltına alındı.
Sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülen Zıbıncı'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Öte yandan hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.