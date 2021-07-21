Denizli'deki inşaat işçisi, yol kenarında ölü bulundu

52 yaşındaki inşaat işçisi Ercan Değirmenci'nin yol kenarındaki inşaat alanında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi Ali Dartanel Caddesi yanındaki inşaat alanında, yerde hareketsiz yatan bir kişi görüldü.

Yerdeki kişiyi görenler durumu, sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESET, İNŞAAT İŞÇİSİNE AİT ÇIKTI

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin araştırmasında cesedin inşaat işçisi 52 yaşındaki Ercan Değirmenci'ye ait olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kol ve bacaklarda kırıklar ve açık yaralar bulunduğu belirlenen Değirmenci'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Değirmenci'nin ölüm nedeni araştırılıyor.





























