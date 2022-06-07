Sabah saatlerinde taksiden inen üstsüz kadın markete girip alışveriş yaptı. Şaşkına çeviren anlar kameraya yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Çamlaraltı Mahallesi'ndeki markete yanaşan taksiden üstsüz bir kadın indi.

Altında mini bir şort bulunan kadın, üst kısmında hiçbir kıyfet bulunmayarak sabaha karşı markete girdi.

Çıplak şekilde alışveriş yaptı

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı.

Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

O anlar kameraya yansıdı

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Denizli'deki markete yarı çıplak kadın girdi VİDEO



İfadeye çağırıldı

Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.