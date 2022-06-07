Petrol
119.16
-0.29%
Euro
17.9618
1.24%
Dolar
16.7486
1.06%
Altın
994.03
1.35%
Borsa
2636
-0.45%
Bitcoin
497.992
-4.33%
BTXN Coin
11.37
-4.61%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Denizli'deki markete yarı çıplak kadın girdi

    Sabah saatlerinde taksiden inen üstsüz kadın markete girip alışveriş yaptı. Şaşkına çeviren anlar kameraya yansıdı.
    • 07.06.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'deki markete yarı çıplak kadın girdi

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Çamlaraltı Mahallesi'ndeki markete yanaşan taksiden üstsüz bir kadın indi.

    Altında mini bir şort bulunan kadın, üst kısmında hiçbir kıyfet bulunmayarak sabaha karşı markete girdi.

    Çıplak şekilde alışveriş yaptı

    Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı.

    Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

    Denizli deki markete yarı çıplak kadın girdi #1

    O anlar kameraya yansıdı

    Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

    Denizli'deki markete yarı çıplak kadın girdi VİDEO

    İfadeye çağırıldı

    Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

    Denizli deki markete yarı çıplak kadın girdi #2

    Denizli deki markete yarı çıplak kadın girdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Hatay'da bir kişi su borusunu tamir etmek isterken canından oldu
    3. Sayfa

    Hatay'da bir kişi su borusunu tamir etmek isterken canından oldu

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin ALG Spor ve Fatih Karagümrük finalde
    Futbol

    Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin ALG Spor ve Fatih Karagümrük finalde

    Görüş Bildir