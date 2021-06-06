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Denizli'deki tekstil fabrikasında yangın çıktı

Denizli'deki tekstil fabrikasında yangın çıktı

Bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları, itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.