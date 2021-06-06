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- Denizli'deki tekstil fabrikasında yangın çıktı
Denizli'deki tekstil fabrikasında yangın çıktı
Bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları, itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.
- DHA
- 06.06.2021 - 08:52
Saat 06.30 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasından dumanlar yükseldi.
Dumanların ardından bölgede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirlendi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.