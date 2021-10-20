Denizli'deki evli tekstilcinin sevgilisi tarafından ezildiği anların yeni görüntüleri çıktı

Yerde yatan sevgilisinin araçla üstünden geçen 34 yaşındaki Dilek Kuşçu, 41 yaşındaki Murat Avcı'nın ölümüne sebebiyet verdi. Olayla ilgili yargılanan Kuşçu'nun yeni görüntüleri yayınlandı.

Denizli'de yaşayan evli, 2 çocuk babası tekstil fabrikası sahibi 41 yaşındaki Murat Avcı, 34 yaşındaki sevgilisi Dilek Kuşçu'nun kullandığı 35 MRT 34 plakalı ciple 14 Ekim'de buluştu.

Çift, sabaha karşı 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi'nde birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

İddiaya göre Avcı cipten inmek istediği sırada, Kuşcu hareket etti. Avcı, yere düştü.

SEVGİLİSİ ARACIN ALTINDA KALDI

Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşcu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Kuşcu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra durdu. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Kuşcu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

KADIN ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dilek Kuşcu'nun, Murat Avcı'nın üzerinden geçtiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

EZİLME ANLARI KAMERADA

Kamera görüntülerinde, Dilek Kuşcu'nun ciple hareket ettiği sırada inmeye çalışan Avcı'nın sürüklenip yere düştüğü, sokağın sonunda dönüp gelen Kuşcu'nun yerde yatan Avcı'nın üzerinden geçtiği ve cipin arka tekerinin ise Avcı'nın üzerinde kaldığı görülüyor.

Denizli'deki tekstilci, sevgilisinin aracın altına kalarak öldü VİDEO



CİPE BİNİP TELEFONLA KONUŞTU

Dilek Kuşcu olay yerindeki ilk ifadesinde, kavga ettiklerini belirtip alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.

Ancak çevredeki güvenlik kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, Kuşcu'nun bilerek Avcı'nın üzerinden geçtiğini, Kuşcu'nun cipi park ettikten sonra inip tekerin altında Avcı'yı gördükten sonra tekrar cipe binerek telefonla konuştuğunu, polislerin gelmesiyle de cipten inip, ağlamaya başladığını tespit etti.

"ARAÇTAN İNDİĞİNİ SANIYORDUM"

Emniyetteki ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen Kuşcu, "4 yıldır Murat Avcı ile birlikteydik. Eğlenmek için bir restorana gittik. Burada alkol aldık. Beni sürekli kıskandığı için tartışıyorduk. Küçük bir tartışma yaşadık. Daha sonra aparta gittik. Ben araçtan indiğini sanıyordum. Aracın altına nasıl girdiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Araçtan inmişti, altına nasıl girdiğini bilmiyorum." dedi.

























