Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldüren Süleyman T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde oturan Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeği, bodrum kattaki komşusu Süleyman T. tarafından istenmedi.

DHA'nın haberine göre; Süleyman T., Totan ve sahiplendiği köpeği öldürmekle tehdit etti. Olayın ardından Totan ise köpeği, evinde beslemeye başladı.

Denizli'de yaşlı adam, komşusunun köpeğini öldürdü

Köpeğini ölü halde buldu

Dün akşam saatlerinde binanın bodrum katından gelen silah sesi üzerine aşağıya inen Emel Totan, köpeğini merdivenlerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, köpeğin başından tüfekle vurulup öldürüldüğünü belirledi.

Emel Totan'ın şikayeti üzerine köpeği öldürdüğü iddia edilen Süleyman T. gözaltına alındı. Totan, Süleyman T.'nin daha önce kendisini ve köpeği öldürmekle tehdit ettiği kamera görüntülerini de polise teslim etti.

Gözaltına alındı

Süleyman T.'nin olayda kullandığı ve ruhsatı eşinin üzerine olduğu iddia edilen tüfeğe de el konuldu.

Köpek ise otopsi için belediye kliniğine götürüldü. Köpeği öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen Süleyman T.'nin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"Sürekli tehdit ediyordu"

Emel Totan, alt komşusu Süleyman T.'nin kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini belirtip, "Paşa, sokak köpeğiydi, sahiplendim. Evimde besliyordum. Tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde dışarı çıkıp, tekrar dönüyordu. Mahalledeki herkes biliyor, çok zararsız bir köpek. Dün akşam tuvalet ihtiyacı için yine çıkmıştı. Gök gürültüsünden korkmuş ve bodrumdaki merdivenin altına saklanmış. Süleyman T., iki ay önce bodrum kata taşındı, zaten 2 aydır da köpeklerle uğraşıyordu. Bıçak ve silahla sürekli beni tehdit ediyordu. Yaşlı diye şimdiye kadar şikayet etmemiştim. Dün köpeğim saklanırken öldürmüş." dedi.





