Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
477.979
0.88%
BTXN Coin
12.57
-1.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Denizlili 14 yaşındaki Adem kayıplara karıştı

    Gece saatlerinde evden çıkan Adem Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.
    • 29.05.2022 - 12:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizlili 14 yaşındaki Adem kayıplara karıştı

    Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde dedesi ve anneannesiyle beraber yaşayan 14 yaşındaki Adem Yıldırım, gece saatlerinde habersiz bir şekilde evden ayrıldı.

    En son Acıpayam merkezde görülen Adem daha sonra ise sırra kadem bastı.

    Polis harekete geçti

    İHA'nın haberine göre telefonu kapalı olan gence ulaşmaya çalışan aile, çareyi polise gitmekte buldu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Aile de çocuklarını görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

    Öte yandan, Adem'in babasının da uzun sredir kayıp olduğu öğrenildi.

    Denizlili 14 yaşındaki Adem kayıplara karıştı #1

    Denizlili 14 yaşındaki Adem kayıplara karıştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım belgeli işletmelere KDV istisnası
    Ekonomi

    Yatırım belgeli işletmelere KDV istisnası

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Batman'da dehşet: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
    3. Sayfa

    Batman'da dehşet: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı

    Görüş Bildir