Denizlili 14 yaşındaki Adem kayıplara karıştı

Gece saatlerinde evden çıkan Adem Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde dedesi ve anneannesiyle beraber yaşayan 14 yaşındaki Adem Yıldırım, gece saatlerinde habersiz bir şekilde evden ayrıldı.

En son Acıpayam merkezde görülen Adem daha sonra ise sırra kadem bastı.

Polis harekete geçti

İHA'nın haberine göre telefonu kapalı olan gence ulaşmaya çalışan aile, çareyi polise gitmekte buldu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Aile de çocuklarını görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

Öte yandan, Adem'in babasının da uzun sredir kayıp olduğu öğrenildi.