82 yaşındaki Ok, yaptırdığı aşıyla hastalığı rahat atlattığını kaydetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Fatma Ok, koronavirüse yakalandı.

İlçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde, torunu Fatih Yılmaz ile yaşayan Ok'un, geçen ay yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

NİNE VE TORUNU KORONAYA YAKALANDI

İki gün sonra öksürük şikayeti baş gösteren Yılmaz da test sonucu koronavirüse yakalandığını öğrendi. Fatih Yılmaz, 4 gün hastanede tedavi gördü ve nine-torun tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

82 yaşındaki Fatma Ok, yaşlılığına bağlı rahatsızlıkları olduğunu ve zaman zaman zorluklar yaşadığını anlattı.

"82 YAŞINDAYIM, AŞI SAYESİNDE KORONAVİRÜSÜ YENDİM"

Ok, "Bana nasıl bulaştı bilmiyorum. 2-3 sefer grip olmuş gibi hissettim. Sonra doktora gidince virüse yakalandığımı öğrendim. Ağrılarım oldu biraz. İki gün yemek yiyemedim. Hiç korkmadım. Aşımı olmuştum. Aldırış etmedim. 82 yaşındayım ve aşı sayesinde koronavirüsü yendim, yoksa atlatamazdım." dedi.

Denizlili Fatma Nine, aşı sayesinde koronavirüsü yendi VİDEO



"AŞI OLMASAYDIM BU KADAR RAHAT GEÇİREMEZDİM"

Herkese aşı yaptırmasını tavsiye eden Ok, "Aşı olmasaydım bu hastalığı bu kadar rahat geçiremezdim. Torunlarımı ve çocuklarımı görememekten korktum. Bütün gençler, yaşlılara aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çok tehlikeli bir hastalık, Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

"7'DEN 70'E HERKES YAPTIRMALI"

Fatih Yılmaz ise hastalık sürecinde önce göğüs ağrısı belirtisi görüldüğünü, daha sonra başının ağrıdığını bir süre sonra da koku alma duyusunu yitirdiğini söyledi.

Aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını dile getiren Yılmaz, sözlerini, "​​​​Hastalığı vitaminlerle atlatabileceğimi söylediler. Aşının bana böyle bir faydası oldu. Herkese aşıyı öneriyor ve 7'den 70'e herkes yaptırmalı diye düşünüyorum." diye tamamladı.