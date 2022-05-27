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    Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

    Beylikdüzü'ndeki bir hastanede kalp ameliyatı olan Dr. Oğuz Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
    • 27.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 08:56
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    Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti.

    Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede  alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı.

    Kurtarılamadı

    Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Dr. Oğuz Gündoğdu kimdir

    Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da,  Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

    Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti #1

    Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti #2

    Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti #3

    Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti #4


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