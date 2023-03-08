Depremin vurduğu Diyarbakır'da hasar tespit için vatandaşlar anonsla davet edildi Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden önemli ölçüde etkilenen kentte, afet nedeniyle evlerinde ve iş yerlerinde hasar olan vatandaşların başvuruları alınmaya başlandı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

Asrın afeti toplamda 11 ilde hissedildi ve çok sayıda yıkımlara neden oldu.

46 binin üzerinde can kaybının ve çok sayıda yaralının olduğunu afette, yaralar da sarılmaya başlandı.

Enkaza dönen afet bölgelerinde, depremzedeler için yaşam koşulları oluşturulurken, çadır kentler, konteyner kurulumları için de harekete geçildi.

Hasarlı binalara girmeyin uyarısı

Öte yandan afet bölgelerinde hasar tespit çalışmaları da hızlandırıldı.

Yetkililer tarafından sık sık hasarlı binaları girilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.

Öyle ki afetin üzerinden 1 ay geçerken, depremden etkilenen illerde hasarlı binalar kendiliğinden yıkılmaya devam ederek tehlike saçıyor.

Vatandaşlara anonslu davet

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte hasar tespit çalışmalarının yapılması için komisyon kuruldu.

Bağlar Kaymakamlığınca vatandaşların başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Bağlar Belediyesi ise zabıta ekipleri aracılığıyla cadde ve sokaklarda araçlarla anons yaparak vatandaşları komisyona başvuruda bulunmaya davet etti.

Başvurular alınmaya başlandı

Yapılan açıklamada, gün boyu devam eden anonslarda 3 Mart 2023 Cuma günü itibarıyla Bağlar Gençlik Merkezinde ilçe sınırları içerisinde bulunan evleri yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı ev ile iş yeri içine eşya zarar tespit başvuruları alınmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların mağdur olmamaları için ilgili komisyona başvuruları önemli arz olunur." ifadelerine yer verildi.