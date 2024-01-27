Depremin 1. yılına yaklaşıldı! Diyarbakır'da çöken binanın firari müteahhit yakalandı 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi İstanbul'da yakalandı. Sanık, "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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DHA

Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlere ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede depremin izleri silinirken, afet konutları da hızla yükseldi.

Müteahhitler yakalanıyor

Öte yandan sorumlular da tek tek tespit ediliyor.

Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında Diyarbakır geliyor. 100 kişinin yaşamını yitiren Hisami Apartmanı'na ilişkin savcılık kapsamlı bir rapor talep etti.

Kaçak yapı olduğu ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda 6 kişilik bilirkişi heyeti incelemelerini tamamlayarak, rapor hazırladı.

Raporda, binanın ruhsatsız ve kaçak olarak 1990 yılında yapıldığı belirtildi.

Tutuklandı

Soruşturma devam ederken bir yeni gelişme yaşandı.

Çöken binanın firari müteahhidi N.Ö. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Sanık, "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)