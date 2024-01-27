Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremlere ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bölgede depremin izleri silinirken, afet konutları da hızla yükseldi.
Müteahhitler yakalanıyor
Öte yandan sorumlular da tek tek tespit ediliyor.
Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında Diyarbakır geliyor. 100 kişinin yaşamını yitiren Hisami Apartmanı'na ilişkin savcılık kapsamlı bir rapor talep etti.
Kaçak yapı olduğu ortaya çıktı
Yapılan çalışmalarda 6 kişilik bilirkişi heyeti incelemelerini tamamlayarak, rapor hazırladı.
Raporda, binanın ruhsatsız ve kaçak olarak 1990 yılında yapıldığı belirtildi.
Tutuklandı
Soruşturma devam ederken bir yeni gelişme yaşandı.
Çöken binanın firari müteahhidi N.Ö. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ekiplerce yakalandı.
Sanık, "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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