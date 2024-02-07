Dere taşınca Artvin'de sel oldu! Camide mahsur kalan cemaatin kurtarılma anları Aşırı yağış nedeniyle derenin taşmasıyla avlusu ve çevresi suyla kaplanan cami içerisinde mahsur kalan cemaat, iş makinelerinin kepçesiyle tahliye edildi.

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DHA

Artvin'de geçtiğimiz haftadan bu yana yağışlar etkili oluyor.

Dün akşam da sağanak yağmur şiddetini artırdı. Sel kaçınılmaz oldu...

Borçka ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak nedeniyle İçkale Deresi'nin de taşması sonucu sel ve taşkınlar meydana geldi.

Araçlar suya gömüldü

Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar, sulara gömüldü.

Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi. Gündoğdu Mahallesi'nde 3 bina, heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.

Yeniyol Mahallesi'nde bulunan Yeniyol Camii'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla kaplandı.

Cemaat kepçeyle kurtarıldı

Cami içerisinde mahsur kalan cemaatin bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)