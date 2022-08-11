Yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, birçok vatandaşı mağdur etti.

Banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulunan, ünlü oyuncularla reklam çekimi yaparak tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup satış yaptı.

Firma, bir süre taahhütlerini yerine getiremedi, internet sitesi kapandı. Firmanın sahibi olan Süleyman Kocabaş’ın ise ortadan kaybolduğu, yaklaşık 40 bin kişinin toplam 500 milyon TL civarında dolandırıldığı ileri sürüldü.

DHA’nın haberine göre; sisteme üye olan yaklaşık 200 kişi dün, ilçede bulunan firmaya ait fabrika önünde toplandı. Vatandaşlar, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını söyledi.

Çok sayıda kişinin başvurusu üzerine savcılık, Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan Süleyman Kocabaş, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

“Üzerimizde çok ciddi baskı var”

Ülkeyi terk etmediğini belirten Kocabaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Deterjan.com, benim bedenim ancak mezara giderse yok olur. Biz her zaman şirketin başındaydık, bundan sonra da sürekli başında olacağız. Halka yaptırdığımız işten çok daha yüksek kapasitede fabrika kurdum ve 280 kişiyi istihdam ettim. Şu an itibarıyla üzerimizde çok ciddi baskı var.

Deterjan Pazarı firmasına soruşturma açıldı: 8 gözaltı VİDEO



“Çıkan haberler yüzünden bütün kapılar kapandı”

Özellikle belirli bir grup bazı organizasyonları yapıp sürekli haberler çıkartarak sürekli sorun oluşturuyor. Ben pazartesi günü yüklü miktarda para alıp ödemelere başlayacakken, bu çıkan haberler yüzünden bütün kapılar kapandı. Ben 2 aydır hiçbir şey satamıyorum. Ödemelerle ilgili bizim önümüzdeki sürece ertelememiz gerekiyor.

Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben yarından itibaren şirketimi normal faaliyetine devam ettireceğim. İşimize devam edeceğiz. Ürün getirenlerin ürünlerini teslim alacağız. Yarın sabah 'Bismillah' deyip işime başlayacağım. Ödeme alamayan kişilerin, şirketin kapanma durumu olursa hiçbir şekilde almayacaklarını düşünerek hareket etmelerini istiyorum.”

“Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum”

Belirli bir grubun 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdıklarını ileri sürdüğünü ifade eden Kocabaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olmaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; 2 aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim.

“Mantıklı davranalım”

Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Bekleyen bekleyecek, beklemeyenle de artık hır-gür edeceğiz, yapacak bir şey yok. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın.”

Öte yandan dün birçok kişinin önünde toplandığı Kahramankazan'daki firmaya ait fabrikanın bugün açıldığı ve işçilerin çalışmaya başladığı görüldü.

8 kişi gözaltına alındı

Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Adreslerde aramalar devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen yıl aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.