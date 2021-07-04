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Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi
51 yaşındaki Mustafa Bahçeli, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
- DHA
- 04.07.2021 - 12:07
- Güncelleme : 04.07.2021 - 12:09
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merhum ağabeyi Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
51 yaşındaki Bahçeli'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınıp Esenler Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Helallik alınmasının ardından da Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.
AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ
Cenaze namazının kılınmasının ardından Mustafa Bahçeli'nin cenazesi, Bahçeli aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP MYK Üyesi Ali Fuat Kardaş, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Bahçeli'nin yakınları ve partililer katıldı.
Devlet Bahçeli'nin yeğeni toprağa verildi ViDEO