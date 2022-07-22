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    Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve koruması altında bulunan gençler, YKS sınavında adından söz ettirecek bir başarıya imza attı.
    • 22.07.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:51
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    Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı

    Yurt genelinde 3 milyonun üstünde adayın ter döktüğü YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı.

    Tüm adaylar, sonuçlarını heyecanla öğrenirken devlet korumasındaki gençler de adından söz ettirecek bir başarıya imza attı.

    Devlet korumasındaki gençlerden bu yıl 742 kişi sınava katılım sağlarken YKS sonuçlarına göre; sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde gençlerden toplam 31'i ilk 100 bin aday arasına girme başarısı gösterdi.

    Recep Can, sayısalda 323'üncü

    Manisa'dan Recep Can, sözel alanda 494, bin 9 puanla Türkiye 323'üncüsü olurken Amasya'dan Mevlüt Enes Türkoğlu, sayısal alanda 520, bin 53 puanla 6 bin 457'nci sıraya yerleşti.

    Sınav sonuçlarına göre sözel puan türünde 22, eşit ağırlıklı puan türünde 5, sayısalda ise 4 genç ilk 100 bin arasında yer aldı.

    Dil puan türünde ise gençlerden 7'si 300 puanı geçmeyi başardı.

    Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı #1

    DHA'nın haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YKS'de başarı kazanan gençleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Bakan Yanık, şunları kaydetti;

    "Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız"

    "Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Devlet korumasında yetişen ve yükseköğrenime devam eden gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler sağlamaktayız.

    Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi Yurtlar Kurumu yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır.

    Ayrıca mezuniyetlerinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz.

    Öğrencilerimizin öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz. Öğrenimleri boyunca gençlerimizin yanındayız."

    Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı #2


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