Devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütlerine operasyon

İhracat işlemlerinde sahte faturalarla aldıkları vergi iadesiyle devleti 400 milyon lira zarara uğratan suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen operasyonda, devleti 750 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 51 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 32'si tutuklanmıştı.

Söz konusu olayda ikinci bir operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış gibi göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, ihracat yapılan ülkelerdeki yabancı uyruklu gümrük memurlarını da dahil ederek suç örgütü kurduğu, Türkiye'den gönderilen ihracat malzemeleri için farklı firmalar üzerinden birden fazla fatura düzenlendiği tespit edildi.

Devleti 400 milyon lira zarar uğrattılar

Tekstil sektöründe faaliyet yürüten söz konusu firmaların, ihraç edilmeyen ancak edilmiş gibi gösterilen mallarla ilgili düzenledikleri sahte faturalarla da devletten vergi iadesi aldıkları, devleti toplamda yaklaşık 400 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

7 firmadan yasa dışı faaliyet

Müfettiş incelemeleri ve bilirkişi raporlarının ardından belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, teknik ve fiziki takip sonucu 7 firmanın yasa dışı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

12 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve dijital malzemeye el konuldu.