Kocaeli'de devre mülk dolandırıcılığında 220 vatandaş mağdur oldu

Mülk sahiplerini yabancı yatırımcı vaadiyle kandırarak paravan şirkete çağıran 34 şüpheli, vatandaşların telefonlarına gizlice mobil bankacılık uygulaması yükleyip kredi çekti. Şahıslar yakalandı.

Kocaeli merkezli İstanbul, Yalova, Sakarya ve İzmir'de telefon dolandırıcıları, devre mülk sahiplerini yabancı yatırımcı vaadiyle kandırararak tuzağa düşürdü.

Paravan şirket kurup devre mülk sahiplerini dolandıran şüpheliler, polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Şüpheliler, paravan şirket üzerinden devre mülk sahiplerini arayıp, sahibi oldukları devre mülkleri yabancı yatırımcılara yüksek fiyatlara satabileceklerini söyledi.

Müşterilerin telefonuna uygulama yüklediler

Şahısların, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla kurdukları paravan şirketlerine çağırıp, burada da telefonlarına habersizce mobil bankacılık uygulaması yükleyip, kredi çektikleri tespit edildi.

Aynı zamanda dolandırıcıların, çekilen kredileri kendi hesaplarına aktardıkları ve yine güven oluşturmak adına başka illerde atıl durumda bulunan devre mülklere dair satış sözleşmesi imzalattıkları belirlendi.

220 kişi dolandırıldı

220 kişiyi dolandıran 34 şüpheli, Kocaeli merkezli İstanbul, Yalova, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri ve 2 paravan şirket ofislerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, mağdurlara ait çok sayıda evrak, çok sayıda şirkete ait kaşe, suçta kullanılan telefonları, SİM kartları ve devre mülk sözleşmeleri ele geçirildi.

7 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 29 şüpheliden A.A., İ.U.İ., S.K., Z.Ö., H.T., Y. A. ve O.Z. isimli 7 şüpheli şahıs tutuklandı.