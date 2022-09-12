Petrol
94.3
1.57%
Euro
18.4736
0.86%
Dolar
18.2249
-0.05%
Altın
1.013
0.64%
Borsa
3649
3.63%
Bitcoin
411.359
3.57%
BTXN Coin
6.70
-2.75%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Aksaray'da devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti

    Aksaray'da evde oynarken devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki İkra Nur Kavuk, hayatını kaybetti.
    • 12.09.2022 - 20:12
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 20:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti

    Saat 17.30 sıralarında Aksaray'ın Paşacık Mahallesi 1666 sokakta bir evde meydana gelen olayda İkra Nur Kavuk, evde oynadığı sırada üzerine komodin devrildi.

    Bir süre sonra odaya gelen anne Özlem Kavuk, durumu fark edip kızı İkra Nur'u komodinin altından kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

    Minik İkra Nur, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Hayatını kaybetti

    İkra Nur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kızlarının hayatını kaybettiği haberini alan aile acil servis önünde gözyaşı döktü.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aksaray da devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti #1

    Aksaray da devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti #2

    Aksaray da devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti #3


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç tarihi...
    Eğitim

    Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç tarihi...

    'Doğalgaz sübvansiyon miktarı 150 milyar lira'
    Ekonomi

    'Doğalgaz sübvansiyon miktarı 150 milyar lira'

    Görüş Bildir