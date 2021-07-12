DGS soru kitapçığını sosyal medyadan paylaşan adaya gözaltı

ÖSYM, DGS soru kitapçığını sosyal medya üzerinden paylaşan adayın gözaltına alındığını açıkladı.

2 yıllık öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, 11 Temmuz Pazar günü Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) ter döktü.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınav kapsamında sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soru için 150 dakika süre verildi.

KONU KOLLUK BİRİMLERİNE İNTİKAL ETTİRİLDİ

Sınavın tamamlamlanmasının ardından bir adayın soru kitapçığındaki bazı bölümleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tespit edildi.

Adayın kimliği belirlenerek konu kolluk birimlerine intikal ettirildi.

ÖSYM AÇIKLAMASI

ÖSYM, konuya yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

2021-DGS sınavı tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımları paylaştığı görülmüştür. Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır.

Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."