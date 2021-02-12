DHKP-C'nin sözde Türkiye Sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sarıyer'de bir adrese düzenlendiği operasyonda yakalandı.

Geçen yıl örgüte yönelik operasyonda hücre evindeki özel bölmede DHKP-C’li Ümit İlter ile birlikte ‘Sağır Oda’ diye tabir edilen bölmede yakalanan DHKP-C’nin Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu 'örgüt kurma ve yönetmekten' yargılandığı mahkemece tutuklanmış, bir süre önce de ‘ev hapsi’ statüsüne alınarak cezaevinden tahliye edilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

DHKP-C'nin sözde Türkiye Sorumlusu yakalandı İZLE







GÖZALTINA ALINDI

Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan, 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste, gizli bir bölmede Ümit İlter ile birlikte yakalandı.

Zanlı sorgulanmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Eroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.