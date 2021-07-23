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    Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaş kurtarıldı

    Diyarbakır’da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapakların açılmasıyla suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 01:54
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    Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaş kurtarıldı

    Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan iki aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

    MAHSUR KALAN 21 KİŞİ KURTARILDI

    Ailelerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilirken, 21 kişi, AFAD ve JAK ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtarıldı.

    Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaş kurtarıldı #1

    JANDARMA AÇIKLAMA YAPTI

    Ailelerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yenişehir ilçesi, Hantepe mahallesinde 21 vatandaşımızın piknik yaptıkları esnada baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldıkları öğrenilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından, 4 personel ile olaya müdahale edilerek, 21 vatandaşımız bot ile mahsur kaldıkları bölgeden alınarak kurtarılmıştır” denildi.

    Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaş kurtarıldı #2

    Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaş kurtarıldı #3

    Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 21 vatandaş kurtarıldı #4

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