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    Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk yaşamını yitirdi

    Serinlemek için nehre giren İdris Pütrü'yle Zekeriya Nigaz, akıntı yüzünden canlarından oldu.
    • 04.06.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 18:00
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    Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk yaşamını yitirdi

    Dün akşam saatlerinde Dicle Nehri'ne giren 17 yaşındaki İdris Pütrü ile 13 yaşındaki Zekeriya Negiz, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

    İhbar üzerine polis ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

    Cansız bedenleri bulundu

    AA'nın haberine göre Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda İdris Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Pütrü'nün cesedi, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu Negiz'in de cesedi bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Öte yandan Pütrü'nün naaşı, Nuh Nebi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

    Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk yaşamını yitirdi VİDEO

    Dicle Nehri ne giren 2 çocuk yaşamını yitirdi #1

    Dicle Nehri ne giren 2 çocuk yaşamını yitirdi #2

    Dicle Nehri ne giren 2 çocuk yaşamını yitirdi #3

    Dicle Nehri ne giren 2 çocuk yaşamını yitirdi #4


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