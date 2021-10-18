8 ay boyunca şiddet uyguladığı eşi tarafından terk edilen ve Didem Arslan Yılmaz'dan yardım isteyen Anıl Güven, Yılmaz'ı kızdırdı.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında gergin anlar yaşandı.

Anıl Güven isimli şahıs, 3 ay önce kendisini terk eden eşi Kübra Güven'i bulmak için programa başvurdu.

Bunun üzerine Güven çifti canlı yayında telefonla iletişim kurdu.

Kübra Güven'in evden ayrılma sebeplerini açıklayan Anıl Güven, eşine şiddet uyguladığını itiraf etti.

"8 SENE BOYUNCA ŞİDDET UYGULADIM"

Anıl Güven, Didem Arslan Yılmaz'ın "Ne yaptın karına?" sorusuna, "El kaldırdım, yalan yok. 8 senedir sürekli yaşandı." sözleriyle yanıt verdi.

"AMA BANA KÜFREDİYORDU..."

"Ama bana sürekli küfrediyordu..." açıklamasıyla şiddete başvurduğunu söyleyen Anıl Güven'in son sözleri ise Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi.

DİDEM ARSLAN'DAN TEPKİ: BEN SANA NASIL YARDIMCI OLAYIM

Didem Arslan Yılmaz, şiddetin bahanesinin olmayacağını belirterek "Öyle şeyler yapmışsın ki, sana nasıl yardımcı olayım ben.

"SEN BİR DIŞARI ÇIK"

Gerçekten başım ağrıdı, sen bir dışarı çık, ben bir Kübra ile konuşayım.

"ŞİDDETİ NORMALLEŞTİRİR GİBİ KONUŞUYOR..."

Böyle karşımda şiddeti normalleştirir gibi konuşuyor ya.. Sinirimdem öleceğim, çık dışarı. Böyle sevgi mi olur?" sözleriyle Anıl Güven'i stüdyodan çıkarttı.

Didem Arslan, eşini döven adamı stüdyodan kovdu