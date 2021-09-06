Öğretmenlik okuyan Hatice İnalcı, evli ve 4 çocuk babası ile ilişki yaşadığı gerekçesiyle tepki topladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, İnalcı’nın atamasının yapılmamasını söyledi.

Didem Arslan’ın sunumuyla ekranlara gelen ‘Asla Vazgeçme’ isimli program, Türkçe Öğretmenliği okuyan 19 yaşındaki Hatice İnalcı’nın 44 yaşında evli ve 4 çocuk babası Rasül isimli bir şahısla kaçmasını ekranlara taşıdı.

36 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Hatice İnalcı, ailesinin programa başvurması ile ortaya çıktı.

Rasül ile Hatice İnalcı, stüdyoya gelerek aile ile yüzleşti.

“BOŞANDIKTAN SONRA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Didem Arslan İnalcı’ya, “Beraber misiniz, değil misiniz?” sorusunu yöneltince, İnalcı’nın cevabı stüdyoyu şaşkına çevirdi.

İnalcı, “Beraber değiliz ama boşandıktan sonra evlenmeyi düşünüyoruz.” dedi.

44 yaşındaki Rasül’ün kızı ise, “Aynı yaştayız Hatice sana anne mi diyeceğim ben.” diyerek tepki verdi.

ATAMASI YAPILMASIN TEPKİSİ

İnalcı’nın öğretmenlik okuyup evli bir adamla birlikte olması da hem sosyal medyada hem stüdyoda büyük tepki topladı.

Birçok kullanıcı, İnalcı’nın atamasının yapılmaması gerektiği konusunda paylaşım yaptı.

İnalcı, gelen tepkiler üzerine stüdyoda açıklamalarda bulundu.

Didem Arslan'ın programında öğretmenlik okuyan genç kıza tepki VİDEO



DİDEM ARSLAN TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşadığı hayat ile mesleğinin bir alakası olmadığını belirten İnalcı’ya bir tepki de stüdyodan geldi.

Didem Arslan Hatice İnalcı’ya, “Bir insanın dördüncü eşi olup 4 tane çocuk olduktan sonra arada 25 yaş fark var. O insan hala evli ve sen kabul etmesen bile bir ilişki yaşıyorsun. Ve iddialara göre sen 15 yaşındayken o insan seninle birlikte oluyor. Sen ne kadar kabul etmesen de kızının ifadesi var. Sen kalkıp diyorsun ki benim yaşadığım şeyler o kadar normal ki. Sen okula gittiğinde kız öğrencilere nasıl bir hayat söyleyeceksin?” diyerek tepki gösterdi.