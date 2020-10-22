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    Didim Zabıta Müdürü tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı

    Aydın'ın Didim ilçesinde çarşamba günleri kurulan halk pazarındaki denetim sırasında, Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 01:23
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    Didim Zabıta Müdürü tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı

     

    ​Didim Belediyesi Zabıta ekipleri, Yeni Mahalle’de kurulan halk pazarında denetim yaptı. Denetimler sırasında, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu (44) ile uyardığı bir seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.

    ZABITA MÜDÜRÜNÜ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken seyyar satıcı B.T. bıçakla Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nu göğsünden yaraladı. Hacıfettahoğlu kanlar içinde yerde kalırken, B.T. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Hacıfettahoğlu, beraberindeki zabıta memurlarınca Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, hastaneye gelerek Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç'ten bilgi aldı.

    Didim Zabıta Müdürü tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı #1

    BIÇAKLAYAN PAZARCI ÇIKTI

    Didim Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hacıfettahoğlu, polise ifade verdi. Hacıfettahoğlu, ifadesinde tartıştığı kişinin pazarcı olduğunu belirtti.

    Didim Zabıta Müdürü tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı #2

    ÖNCE EŞİ BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

    Zabıta müdürü ifadesinde, ilk önce tartıştığı kadın pazarcı K.T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını bu sırada kendini koruduğunu, K.T. bıçaklayamayınca eşi B.T.'nin bıçakladığını söylediği öğrenildi.

    YAKALANDILAR

    Hacıfettahoğlu'nun verdiği ifadenin ardından polis ekipleni, pazarcı olduğu öğrenilen çifti yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Didim Zabıta Müdürü tartıştığı pazarcı tarafından bıçaklandı #3

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