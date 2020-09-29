Didim'de 16 yaşındaki komşularına cinsel saldırıda bulunan 2 sapık tutuklandı

Komşularının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrenen annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden S.O. ve K.Ç., cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki C.N.K., annesi N.G.'ye komşuları olan S.O. (49), K.Ç. (20) ve E.P.'nin (15) kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Anne N.G. de jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.

"ABLAM DA İLİŞKİYE ZORLADI"

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan C.N.K., 3 komşusunun cinsel saldırılarının yanı sıra ablası H.K.'nin de kendisini erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyledi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine S.O., K.Ç. ve E.P. ile abla H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. ve K.Ç. tutuklandı, H.K. ve E.P. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.