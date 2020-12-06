Oturdukları 5 katlı apartmanın çatısına çıkan çocuğun korkutan oyunu, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar evlerinin balkon ve teraslarını oyun alanı olarak kullandı.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Yenimahalle’de ise 5 katlı bir apartmanın çatısında oynayan çocuk çevredekileri korkuttu.

O ANLAR KAMERADA

Çatıda gezinen çocuk bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, bir süre sonra yanına gelen kişi ile çatıdan indi.

Didim'de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu

"BURASI OYUN YERİ Mİ"

O anları görüntüleyen kişi de "Sahilde yürümüyor bu vatandaş. 5 katlı apartmanın çatısında yürüyor. Koronavirüs günlerini böyle geçiriyorlar. Yazık çok yazık. Şu anda 5 katlı apartmanın çatı katında çocuk oynuyor. Burası oyun yeri mi? Söylenecek söz yok." ifadelerini kullandı.