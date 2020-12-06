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- Didim'de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu
Didim'de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu
Oturdukları 5 katlı apartmanın çatısına çıkan çocuğun korkutan oyunu, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 06.12.2020 - 17:38
- Güncelleme : 06.12.2020 - 18:00
Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar evlerinin balkon ve teraslarını oyun alanı olarak kullandı.
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Yenimahalle’de ise 5 katlı bir apartmanın çatısında oynayan çocuk çevredekileri korkuttu.
O ANLAR KAMERADA
Çatıda gezinen çocuk bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, bir süre sonra yanına gelen kişi ile çatıdan indi.
Didim'de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu
"BURASI OYUN YERİ Mİ"
O anları görüntüleyen kişi de "Sahilde yürümüyor bu vatandaş. 5 katlı apartmanın çatısında yürüyor. Koronavirüs günlerini böyle geçiriyorlar. Yazık çok yazık. Şu anda 5 katlı apartmanın çatı katında çocuk oynuyor. Burası oyun yeri mi? Söylenecek söz yok." ifadelerini kullandı.