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    Didim'de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu

    Oturdukları 5 katlı apartmanın çatısına çıkan çocuğun korkutan oyunu, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 17:38
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 18:00
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    Didim'de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu

    Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar evlerinin balkon ve teraslarını oyun alanı olarak kullandı.

    Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Yenimahalle’de ise 5 katlı bir apartmanın çatısında oynayan çocuk çevredekileri korkuttu.

    O ANLAR KAMERADA

    Çatıda gezinen çocuk bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, bir süre sonra yanına gelen kişi ile çatıdan indi.

    Didim'de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu

    "BURASI OYUN YERİ Mİ"

    O anları görüntüleyen kişi de "Sahilde yürümüyor bu vatandaş. 5 katlı apartmanın çatısında yürüyor. Koronavirüs günlerini böyle geçiriyorlar. Yazık çok yazık. Şu anda 5 katlı apartmanın çatı katında çocuk oynuyor. Burası oyun yeri mi? Söylenecek söz yok." ifadelerini kullandı.

    Didim de apartman çatısında oynayan çocuk paniğe sebep oldu #1

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