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- Didim'de, kenevir üretimi yapılan eve polis baskını
Didim'de, kenevir üretimi yapılan eve polis baskını
Didim'de bir evde Hint keneviri dikildiği ihbarını alan polis ekipleri, eve yapılan baskında saksılara ekili 37 kök Hint kenevirine el koydu.
- DHA
- 12.05.2021 - 23:17
- Güncelleme : 13.05.2021 - 00:28
Aydın'ın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesi'nde yer alan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, evin bir bölümünde saksıya dikili 37 Hint kenevirine ele geçirdi.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan D.K. isimli şahıs ifade için emniyete götürüldü. Hint kenevirleri imha edilirken, D.K. emniyetteki sorgulama sonrası savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli şahıs serbest bırakıldı.