Euro
10.2009
0.26%
Dolar
8.4375
0.21%
Altın
492.58
0.22%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
432.786
-8.88%
EXEN Coin
37.89
6.40%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Didim'de, kenevir üretimi yapılan eve polis baskını

    Didim'de bir evde Hint keneviri dikildiği ihbarını alan polis ekipleri, eve yapılan baskında saksılara ekili 37 kök Hint kenevirine el koydu.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 23:17
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 00:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Didim'de, kenevir üretimi yapılan eve polis baskını

    Aydın'ın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesi'nde yer alan bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Çalışma sonucunda belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, evin bir bölümünde saksıya dikili 37 Hint kenevirine ele geçirdi.

    ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan D.K. isimli şahıs ifade için emniyete götürüldü. Hint kenevirleri imha edilirken, D.K. emniyetteki sorgulama sonrası savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

    Didim de, kenevir üretimi yapılan eve polis baskını #1

    Didim de, kenevir üretimi yapılan eve polis baskını #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir